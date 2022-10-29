«Примите, наконец, меры!»: ярославна написала гневное письмо властям

Ярославцы жалуются на работу общественно транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как и многие другие жители Ярославля, Анна Лимина много ездит по городу и области. И каждый день сталкивается с одной и той же проблемой: работой транспорта. Неудобный график, недостаточное количество автобусов на маршрутах, их постоянные поломки… Такая ситуация ежедневно доставляет неудобства тысячам ярославцев.

- В выходные, например, седьмого автобуса, не дождешься. Обычно по часу на остановке стою. А в субботу вообще 3 единицы было на маршруте. Так и не дождалась, - рассказывает Анна.

В попытках хоть как-то повлиять на решение проблемы, женщина написала региональным властям не одно официальное письмо. На некоторые из них приходили ответы с объяснением причин, но результата – никакого. Было написано и много неформальных обращений, в частности, через соцсети.

«…Уже не в первый раз на рейсах города автобусы то травят пассажиров выхлопными газами, то горят, как недавно восемнадцатый. Каждый второй держится на святом духе. Примите уже, наконец, меры!», - пишет Анна в одном из своих писем. Женщина говорит, что после нескольких постов и сообщений в сообществах мэрии города и правительства области, она была внесена в "черный список". По словам Анны, тексты не содержали ничего нецензурного.

Отчаявшись, ярославна решила написать открытое письмо властям, в котором уже не стеснялась в выражениях. Она отправила его на почту губернатора. Письмо получило широкое распространение в соцсетях, и другие жители города активно поддержали женщину. «Закупили рухлядь, которую надо бы утилизировать, а не пассажиров перевозить», - пишет один из них.

Еще одна проблема, на которую пытается обратить внимание Анна Лимина, - состояние дорог в отдельных районах города. - Все дороги на Перекопе «убиты». Много где нет асфальта. Хотя на это ежегодно выделяются миллионы. Так выглядит ремонт, который шел 10 лет, - рассказывает женщина и прилагает фотографии:

Эту дорогу на Перекопе, по словам Анны Лиминой, ремонтировали несколько лет. Фото предоставлены Анной Лиминой

Нужно отметить, что, несмотря на частые неудачи, многие обращения жителей Ярославля все же доходят до адресатов, и некоторые проблемы постепенно решаются. Одним из способов рассказать о них является пост обратной связи на странице губернатора Михаила Евраева ВКонтакте. В комментариях под ним жители города и области оставляют свои жалобы и просьбы, а представители департаментов и администраций читают эти обращения и отвечают на них.