Филиал «Россети Центр» - «Ярэнерго» завершает подготовку электросетевого комплекса к зиме

ФОТО предоставлено филиалом «Россети Центр» - «Ярэнерго»

В течение года персонал Ярэнерго отремонтировал 163 км линий электропередачи различного класса напряжения, выполнил ремонт 236 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ, провел поэлементный ремонт оборудования на 65 подстанциях напряжением 35-110 кВ.

Отремонтированы 42 силовых трансформатора, 155 выключателей, 167 разъединителей, произведена замена 14 вводов выключателей 35 кВ и 737 опорно-стержневых изоляторов на разъединителях и шинных мостах. Заменены 1943 опоры воздушных линий различного класса напряжения, 3257 поврежденных изолятора и 107 км обычного провода на самонесущий изолированный провод (СИП).

Одним из важных направлений ремонтной программы является поддержание в нормативном состоянии просек линий электропередачи. В этом году в Ярэнерго запланировано расчистить от древесной и кустарниковой растительности 2849,49 Га просек. Работы по расчистке идут с опережением графика и к первым серьезным снегопадам будут полностью завершены.

– Повышенные нагрузки на электросетевой комплекс традиционно приходятся на осенне-зимний период. Осознавая ответственность перед потребителями, комфорт которых напрямую зависит от электроснабжения, большую часть мероприятий по подготовке сетей к отопительному сезону мы уже выполнили, по некоторым показателям даже перевыполнили, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.