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Иваново28 октября 2022 11:43

Губернатор Ивановской области велел прекратить облавы в регионе

Станиславу Воскресенскому поступают жалобы на действия сотрудников военкоматов
Полина Вачнадзе
Губернатор региона отчитал городского военкома за облавы. Скриншот с видео, группа "Ивановская область" ВКонтакте

Губернатор региона отчитал городского военкома за облавы. Скриншот с видео, группа "Ивановская область" ВКонтакте

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с военным комиссаром Иваново Максимом Ткачуком отчитал его за недопустимые действия, которые совершают сотрудники военкоматов.

- Ко мне поступают жалобы, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал Министр обороны. Речь идет о частичной мобилизации – не более 1% от запаса. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил, - сказал глава региона.

- Есть. Так точно, - ответил ему Ткачук.

По всей видимости, до главы региона дошла информация о том, что повестки ивановцам стали вручать в общественных местах – в торговых центрах и на автовокзале. У жителей региона эти действия вызвали возмущение и непонимание.

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