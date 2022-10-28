Губернатор Ивановской области велел прекратить облавы в регионе

Губернатор региона отчитал городского военкома за облавы. Скриншот с видео, группа "Ивановская область" ВКонтакте

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с военным комиссаром Иваново Максимом Ткачуком отчитал его за недопустимые действия, которые совершают сотрудники военкоматов.

- Ко мне поступают жалобы, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал Министр обороны. Речь идет о частичной мобилизации – не более 1% от запаса. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил, - сказал глава региона.

- Есть. Так точно, - ответил ему Ткачук.

По всей видимости, до главы региона дошла информация о том, что повестки ивановцам стали вручать в общественных местах – в торговых центрах и на автовокзале. У жителей региона эти действия вызвали возмущение и непонимание.