Электронный сертификат и другие цифровые сервисы ФСС: все для удобства населения

Участники встречи отмечали, что круглый стол получился продуктивным. ФОТО: Виталий Андрианов

Около года назад на территории России начал работать новый сервис для людей с инвалидностью – «Электронный сертификат для приобретения технических средств реабилитации». Несмотря на то, что этот сервис новый, специалисты отмечают, что он пользуется спросом у ивановцев с ограниченными возможностями здоровья. О первых итогах, преимуществах и проблемах, с которыми столкнулись специалисты и инвалиды, шла речь на круглом столе, который провели совместно издательский дом «Комсомольская правда» и Ивановское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Главными спикерами встречи стали представители регионального отделения ФСС и торговых точек, которые работают с ЭС, на ней присутствовали руководители общественных организаций для людей с инвалидностью, представители регионального департамента социальной защиты населения, аппаратов уполномоченных по правам ребенка и человека в Ивановской области и другие.

Начальник отдела обеспечения техническими средствами реабилитации Ивановского регионального отделения ФСС Екатерина Рябченкова провела презентацию электронного сертификата, рассказала о преимуществах его использования. По ее словам, преимущества для получателей услуги очевидны. Во-первых, получить ее можно не выходя из дома, подав заявление в электронной форме, а приобрести товар – в интернет-магазине. Во-вторых, заявитель имеет возможность приобрести изделие той марки и той модели, которое в большей степени удовлетворяют его потребностям. Кроме этого, заявитель не зависит от заключения региональным отделением Фонда государственного контракта на поставку необходимого ему изделия.

Специалист напомнила, что электронный сертификат не имеет физического выражения: бумажного документа или пластиковой карты. Он представляет собой реестровую запись в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, которая привязана к банковской карте платежной системы "Мир". Получить электронный сертификат могут ивановцы с инвалидностью, имеющие рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации в действующих индивидуальных программах реабилитации или абилитации. Чтобы получить ЭС человеку с инвалидностью необходимо подать заявление любым удобным для него способом: через «госуслуги», лично в ФСС, в МФЦ или отправить почтой. На круглом столе прозвучала еще одна хорошая новость – перечень технических средств реабилитации, приобретаемых с использованием электронного сертификата, утверждаемый Минтрудом России, с 1 июня текущего года был значительно расширен.

Представитель торговой точки рассказала об особенностях работы с электронным сертификатом. ФОТО: Виталий Андрианов

– На 26 октября в региональное отделение Фонда поступило 94 заявки на приобретение ТСР с использованием электронных сертификатов от 56 граждан льготных категорий на приобретение 4832 единиц товара. Механизм обеспечения инвалидов ТСР с использованием ЭС еще нуждается в совершенствовании, – отметила она. Другие представители регионального отделения ФСС РФ рассказали о цифровых продуктах Фонда, таких как личный кабинет получателя услуг lk.fss.ru и мобильном приложении «Социальный навигатор». Благодаря им ивановцы могут узнавать новости Фонда, заказывать справки, отследить больничный, выплату пособий, записаться на прием и многое другое.

У участников круглого стола возникло немало вопросов, касающихся проблем, связанных с получением ЭС. Это, например, отсутствие магазинов в районах области, а в тех точках продаж, которые есть в облцентре, – недостаточный ассортимент технических средств реабилитации. Интересовали представителей общественных организаций инвалидов и вопросы доставки, а также возврата средств реабилитации и возможность частичной компенсации стоимости товара.

Участники круглого стола отметили, что встреча получилась полезной и конструктивной, они пообещали рассказать о полезных новшествах Фонда социального страхования в местных организациях, ведь все они призваны облегчить нашу жизнь и ускорить получение средства реабилитации или нужного документа.