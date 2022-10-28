В Кохме Ивановской области старший брат чуть не отрезал язык младшему

В Кохме Ивановской области в ссору двух братьев пришлось вмешиваться сотрудникам полиции Фото: Полина Вачнадзе

В Кохме Ивановской области в ссору двух братьев пришлось вмешиваться сотрудникам полиции.

Началось все с семейного застолья. Мужчины 38 и 49 лет вместе выпивали, а потом между ними возник спор. Младший брат несколько раз нецензурно оскорбил старшего, а тот, не стерпев такого неуважения, разгорячился.

- Мужчина вышел из себя, схватил со стола нож, повалил брата на пол и стал требовать, чтобы тот встал на колени и извинился. Но мужчина не согласился. Тогда задержанный стал угрожать, что отрежет родственнику язык, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

На такие крайние меры житель Кохмы, к счастью, не пошел, но и нож убирать не стал. В итоге он все же порезал младшему руку в трех местах. Через какое-то время пострадавший обратился за медпомощью, а медики сообщили о ножевых ранениях в полицию.

Сейчас по ссоре двух родственников проводится проверка. Устанавливается степень причиненного вреда здоровью и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.