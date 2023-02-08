В Иванове пожарная машина столкнулась с легковушкой

Вечером 7 февраля в Иванове на Шереметевском проспекте произошло ДТП. ФОТО: УГИБДД по Ивановской области

Вечером 7 февраля в Иванове на Шереметевском проспекте произошло ДТП. Пожарная машина ЗИЛ с включенной сиреной и проблесковыми маячками столкнулась с «Мицубиши Лансер», который двигался во встречном направлении.

В аварии травмы получили три человека. Водителя ЗИЛа, 42-летнего мужчину, с ушибом грудной клетки доставили в травмпункт. Пассажир автоцистерны, мужчина 32 лет, госпитализирован в больницу. 32-летнему водителю иномарки медицинскую помощь оказали на месте ДТП.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, на водителя «Мицубиши», был составлен протокол из-за отсутствия ОСАГО. Также будет возбуждено административное дело по статье 12.17 КоАП РФ «Непредставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом».