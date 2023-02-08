Музей, мемориальный и природный заповедник Щелыково

На выставке основное место отведено предметам 19 века из собрания музея. ФОТО: Музей-заповедник «Щелыково»

В Литературно-театральном музее поселка Щелыково Костромской области открылась выставка «Предметный мир пьес А.Н.Островского». 7 февраля прошла ее презентация и это событие стало первым в череде культурных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения драматурга.

«Предметный мир пьес А.Н. Островского» - выставка о том, что у великого драматурга все «работает» на образ героя, объясняет его характер и поступки. Каждый предмет из реплики персонажа или авторской ремарки не случаен.

Поэтому на выставке основное место отведено предметам 19 века из собрания смузея. Среди них бювар, геридон, монетница «скряга», распялка для перчаток и многое другое.

Кроме того на выставке представлены работы Бориса Кустодиев, театральные кресла из Малого театра и угловая полочка, вырезанная самим драматургом.

Отрывок из пьесы «Правда - хорошо, а счастье лучше» исполнили актеры Кинешемского драматического театра им.А.Н. Островского Наталья Гоголева и Дмитрий Чередниченко.

Выставка будет открыта в музее до 28 августа.