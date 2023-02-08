В Ярославле отремонтировали дом на улице Кузнецова, пострадавший от взрыва бытового газа

В Ярославле закончился ремонт дома №5 на улице Кузнецова. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле закончился ремонт дома №5 на улице Кузнецова, в котором 5 декабря прошлого года произошел взрыв бытового газа. В то утро ожоги практически всего тела получил 40-летний мужчина, проживавший в квартире, где случилось ЧП. Спустя три дня он умер в реанимации.

После обследования дома, жильцам второго и третьего подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. Подъезд №1, на третьем этаже которого прогремел взрыв, требовал капитального ремонта. Была повреждена крыша и четыре квартиры.

Два месяца понадобилось на ремонт. Подрядчик заменил кровлю, усилил стропильные части и обрешетки, утеплил чердачные перекрытия и вентканалы.

Привели в порядок и наиболее пострадавшие квартиры.

- В квартирах №7 и №10 выполнены подшивка потолков гипсокартоном и последующая покраска. В 11-й квартире произведена полная замена конструкции потолочного перекрытия, оконных и дверных блоков, подоконников, отливов, приборов отопления, электрической проводки, восстановлена межкомнатная перегородка, - сообщили в мэрии Ярославля.

Сразу же после взрыва следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Прокурорская проверка завершилась возбуждением еще одного дела, на этот раз о подделке документов. Специалист внес ведомость сведения об исправности газовой плиты, которой на кухне не было.