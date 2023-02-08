Спортсмен из Рыбинска победил на международных соревнованиях по лыжным гонкам

Кирилл Кочегаров стал победителем международных лыжных соревнований «Первенство наций». Фото: Правительство Ярославской области

Рыбинский спортсмен, воспитанник СШОР №4 Кирилл Кочегаров стал победителем международных лыжных соревнований «Первенство наций», которые прошли в Республике Беларусь. Он выступал среди юниоров 18-20 лет и показал отличные результаты.

В программе турнира было четыре дисциплины: спринт, гонка с массовым стартом, индивидуальная гонка и смешанная эстафета. Кирилл принял участие во всех забегах и завоевал четыре медали.

– Я очень доволен, очень! Прежде всего, я хотел бы поблагодарить своих соперников за классную борьбу. Думаю, и следующие гонки будут не менее интересными, – делится впечатлениями спортсмен. – Трасса сложноватая, если честно, но интересная. Она начинается с резкого подъема, который переходит в спуски, где можно отдохнуть. По сути, на этом подъеме многое и решалось – что у нас, что у девочек. В целом спринтерский круг покороче, чем на российских комплексах. Тут он чуть больше 1400 метров, а у нас по 1700 – 1800 метров есть.

В личном зачете Кирилл пришел первым в спринте классическим стилем на 10 километров и в раздельном старте свободным стилем на 10 километров. Удалось выиграть серебро в масс-старте на 20 километров и еще одно золото – в смешанной эстафете 4х5 километров.