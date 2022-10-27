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Общество27 октября 2022 14:32

В Рыбинске спустили на воду краболовное судно, названное в честь российского дипломата Сергея Приходько

Благодаря ему на Дальнем Востоке смогли сохранить популяцию камчатского краба
Полина Вачнадзе
На "Верхи братьев Нобель" в Рыбинске спустила на воду новое судно

На "Верхи братьев Нобель" в Рыбинске спустила на воду новое судно

Фото: Полина Вачнадзе

27 октября в Рыбинске на «Верфи братьев Нобель» прошел спуск на воду нового судна. Ловить крабов в Тихом океане отправляется корабль «Сергей Приходько». Краболов назвали в честь выдающегося дипломата, которого не стало в прошлом году.

- Это был наш большой друг, старший коллега, который очень много сделал, в том числе, для Дальнего Востока страны. Благодаря его усилиям в 2000-е годы мы смогли принять ряд мер, которые позволили нам сохранить популяции камчатского краба. Если бы не он, этого бы краба не было, соответственно, мы бы его не могли ловить, - сказал перед началом спуска судна на воду президент компании-заказчика - Тихоокеанской инвестиционной Группы «ТИГР» Сергей Дарькин.

- Достойный корабль, достойный Сергея Эдуардовича, - сказала перед спуском корабля вдова Сергея Приходько Наталья Серафимовна

- Достойный корабль, достойный Сергея Эдуардовича, - сказала перед спуском корабля вдова Сергея Приходько Наталья Серафимовна

Фото: Полина Вачнадзе

Присутствовала на церемонии спуска и вдова дипломата Наталья Приходько.

- Это очень волнительное событие для нашей семьи. Достойный корабль, достойный Сергея Эдуардовича. Такой же большой и, надуюсь, такой же непотопляемый. Служи верно Отечеству, а мы будем ждать тебя на берегу, - произнесла напутственные слова Наталья Серафимовна.

И вот настал момент спуска судна на воду. Два года понадобилось кораблестроителям «Верфи братьев Нобель», чтобы сделать корабль стоимостью 1,6 миллиардов рублей. На борту установлены ловушки и девять специальных цистерн с постоянно охлаждаемой и очищающейся морской водой, в которой крабов можно хранить 30 суток и доставлять свежими из районов промысла на мировые рынки сбыта.

Больше двух часов судно спускали на гладь Волги. Погода хоть и порадовала отсутствием дождя, но холод и ветер быстро разогнали зрителей. На берегу остались самые стойкие.

- Может, я такого в жизни больше никогда не увижу, надо смотреть и терпеть, - говорит Анна. На спуск судна она пришла с малышом в коляске. Среди зрителей, кстати, было немало детей, которых на мероприятие привели их родители. Присутствовали, конечно же, и сотрудники «Верфи братьев Нобель», благодаря которым сегодняшнее событие и состоялось. Им, кстати, Сергей Дарькин пообещал через месяц доставить контейнер рыбы – сделать подарок к новому году тем, кто трудился над краболовным судном. Идею судостроители встретили довольными возгласами.

Спуск на воду краболовного судна шел около двух часов

Спуск на воду краболовного судна шел около двух часов

Фото: Полина Вачнадзе

Под возгласы и аплодисменты разбили о борт традиционную бутылку шампанского. Правда, шампанское поддалось только с третьей попытки.

- Веревку надо дергать сильнее и суеверным не быть! Мы за качество отвечаем, - успокоили рабочие.

Совсем скоро судно отправится в Тихий океан. Использовать его будет компания «АКВА-Инвест» из Владивостока, которая получила квоты вылова крабов по соглашению с Росрыболовством.

Сергей Приходько, в честь которого назван корабль, скончался 26 января 2021 года

Сергей Приходько, в честь которого назван корабль, скончался 26 января 2021 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Эдуардович Приходько – российский государственный деятель, дипломат, курировал вопросы международного сотрудничества кабинета министров России.

В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. В разные годы работал дипломатом и помощником президента, а также в правительстве и в администрации главы государства. В январе 2020 года был назначен помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Был награжден медалью Столыпина I степени, имел награды Русской православной церкви. Также отмечен Благодарностями Президента РФ в 1998, 1999 и в 2010 годах.

Скончался Сергей Приходько 26 января 2021 года, похоронен на Троекуровском кладбище.

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