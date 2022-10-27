В Рыбинске спустили на воду краболовное судно, названное в честь российского дипломата Сергея Приходько

На "Верхи братьев Нобель" в Рыбинске спустила на воду новое судно Фото: Полина Вачнадзе

27 октября в Рыбинске на «Верфи братьев Нобель» прошел спуск на воду нового судна. Ловить крабов в Тихом океане отправляется корабль «Сергей Приходько». Краболов назвали в честь выдающегося дипломата, которого не стало в прошлом году.

- Это был наш большой друг, старший коллега, который очень много сделал, в том числе, для Дальнего Востока страны. Благодаря его усилиям в 2000-е годы мы смогли принять ряд мер, которые позволили нам сохранить популяции камчатского краба. Если бы не он, этого бы краба не было, соответственно, мы бы его не могли ловить, - сказал перед началом спуска судна на воду президент компании-заказчика - Тихоокеанской инвестиционной Группы «ТИГР» Сергей Дарькин.

- Достойный корабль, достойный Сергея Эдуардовича, - сказала перед спуском корабля вдова Сергея Приходько Наталья Серафимовна Фото: Полина Вачнадзе

Присутствовала на церемонии спуска и вдова дипломата Наталья Приходько.

- Это очень волнительное событие для нашей семьи. Достойный корабль, достойный Сергея Эдуардовича. Такой же большой и, надуюсь, такой же непотопляемый. Служи верно Отечеству, а мы будем ждать тебя на берегу, - произнесла напутственные слова Наталья Серафимовна.

И вот настал момент спуска судна на воду. Два года понадобилось кораблестроителям «Верфи братьев Нобель», чтобы сделать корабль стоимостью 1,6 миллиардов рублей. На борту установлены ловушки и девять специальных цистерн с постоянно охлаждаемой и очищающейся морской водой, в которой крабов можно хранить 30 суток и доставлять свежими из районов промысла на мировые рынки сбыта.

Больше двух часов судно спускали на гладь Волги. Погода хоть и порадовала отсутствием дождя, но холод и ветер быстро разогнали зрителей. На берегу остались самые стойкие.

- Может, я такого в жизни больше никогда не увижу, надо смотреть и терпеть, - говорит Анна. На спуск судна она пришла с малышом в коляске. Среди зрителей, кстати, было немало детей, которых на мероприятие привели их родители. Присутствовали, конечно же, и сотрудники «Верфи братьев Нобель», благодаря которым сегодняшнее событие и состоялось. Им, кстати, Сергей Дарькин пообещал через месяц доставить контейнер рыбы – сделать подарок к новому году тем, кто трудился над краболовным судном. Идею судостроители встретили довольными возгласами.

Спуск на воду краболовного судна шел около двух часов Фото: Полина Вачнадзе

Под возгласы и аплодисменты разбили о борт традиционную бутылку шампанского. Правда, шампанское поддалось только с третьей попытки.

- Веревку надо дергать сильнее и суеверным не быть! Мы за качество отвечаем, - успокоили рабочие.

Совсем скоро судно отправится в Тихий океан. Использовать его будет компания «АКВА-Инвест» из Владивостока, которая получила квоты вылова крабов по соглашению с Росрыболовством.

Сергей Приходько, в честь которого назван корабль, скончался 26 января 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Эдуардович Приходько – российский государственный деятель, дипломат, курировал вопросы международного сотрудничества кабинета министров России.

В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. В разные годы работал дипломатом и помощником президента, а также в правительстве и в администрации главы государства. В январе 2020 года был назначен помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Был награжден медалью Столыпина I степени, имел награды Русской православной церкви. Также отмечен Благодарностями Президента РФ в 1998, 1999 и в 2010 годах.

Скончался Сергей Приходько 26 января 2021 года, похоронен на Троекуровском кладбище.