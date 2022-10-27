Виталий Молчанов, обвиняемый в убийстве двух девочек в Рыбинске, полностью признал свою вину

Началось рассмотрение уголовного дела в суде Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 27 октября, в Ярославской областном суде началось рассмотрение уголовного дела Виталия Молчанова. В 2020 году мужчина жестоко расправился над девочками 8 и 13 лет, которые были дочерьми его возлюбленной. После этого, рыбинец скрывался от правоохранительных органов около трех дней, далее – его задержали.

- В Ярославском областном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению жителя Рыбинска, 1979 года рождения, в убийстве двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера, насильственных действиях сексуального характера и в покушении на изнасилование, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, что ранее были проведены несколько медицинских экспертиз, одна из которых признала, что Виталий Молчанов был вменяем во время совершения преступления.

- Ранее дело поступало с постановлением о применении мер медицинского характера, то есть планировалось направление Молчанова на принудительное лечение. Судом повторно назначалась психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила, что Молчанов является вменяемым <…>, - добавили в пресс-службе ведомства. – Сейчас Молчанов вину в полном объеме признает. Наиболее строгий вид наказания за совершенное убийство двух малолетних предусматривает пожизненное лишение свободы.