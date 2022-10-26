В Костромской области утонули дедушка и его 16-летний внук

Тела мужчины и подростка нашли 26 октября. ФОТО: СКР по Костромской области

В озере у деревни Пищевка Шарьинского района Костромской области нашли тела двух человек: 67-летнего мужчины и его 16-летнего внука.

Подросток приехал в гости к бабушке с дедушкой из другой области и 25 октября вместе с дедом пошел на рыбалку. Когда дед и внук не вернулись вовремя, женщина забила тревогу. На поиски выехали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

К сожалению, найти удалось только тела пропавших. Вероятнее всего, что надувная лодка, в которой находились мужчина и подросток, перевернулась и они не смогли доплыть до берега.

- Каких-либо повреждений на телах не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти мужчины и молодого человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.