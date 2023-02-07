В Костроме после долгого перерыва пройдет фестиваль снежно-ледовых скульптур

В Костроме пройдет фестиваль снежно-ледовых скульптур. Фото: Андрей МАТЛИН

В Костроме с 8 по 11 февраля, после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией, наконец-то вновь пройдет фестиваль снежно-ледовых скульптур. В этом году фестиваль под названием «Кострома – зимняя сказка» посвящен 200-летнию со дня рождения писателя Александра Островского.

На праздник снежно-ледового творчества зарегистрировались 50 команд. Для них уже заготовлено около 450 кубов снега и более 50 кубометров льда. Приедут участники из всех районов региона, а также из Москвы и Московской области. Заявки подали профессиональные и начинающие скульпторы, авторы, которые будут творить в одиночестве, и целые коллективы школьников, студентов, организаций и предприятий.

На создание композиции у них четыре дня. К работе все приступят завтра, 8 февраля. Жюри выберет лучшую снежную скульптуру и лучшую ледовую.