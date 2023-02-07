Укротители огня

Кадеты – отличные ребята. ФОТО: Алексей Смирнов («КП»)

«Комсомолка» вместе с учащимися Ярославского кадетского колледжа отметили дату там, где изготавливают эти средства защиты. В колледже получают профессию «пожарный» и специальность «защита в чрезвычайных ситуациях». Поэтому на предложение редакции провести акцию отозвались сразу. Как и представители ООО «Ярпожинвест», и Ярославское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО).

Где нет огня

Прибывших на предприятие кадетов встретил руководитель Владимир Соколов. Известно, что на предприятии выпущено 7 миллионов 300 тысяч огнетушителей за год.

- Когда в прошлом году к нам приезжали специалисты из английского сертификационного центра, они все увидели своими глазами, - рассказывает Владимир Николаевич.

Увидели огнетушители: углекислотные, порошковые, воздушно-пенные и даже специальные. Например, углекислотный огнетушитель у нас выпускается через каждые 25 секунд!

- К сожалению, мы пока не успели завершить модернизацию и роботизацию производства - из-за введения санкций договоры были расторгнуты, - сетует Владимир Соколов. - Но помещение для новой автоматической линии сейчас у нас уже готово.

Важно огонь оторвать от очага воспламенения. ФОТО: Алексей Смирнов («КП»)

Кадеты узнали, что это предприятие - не только производитель серийной продукции. Сейчас оно работает с «Росатомом» по программе создания порошка, который будет тушить пожары класса F, при которых температура горения может составлять 4500 градусов. Еще одна программа касается тушения сжиженных природных газов.

Не просто экскурсия

Пройдя инструктаж и разделившись на группы, в сопровождении экскурсоводов-заводчан ребята отправились знакомиться с производством.

Во время экскурсии по цехам кадеты увидели, как на предприятие поступают стальные трубы, из которых делают огнетушители, как их режут, как происходит обработка будущих баллонов огнетушителей в «руках» промышленных роботов в условиях высочайших температур.

А еще - как наносятся антикоррозийные покрытия, краска и специальные маркировки, проводятся испытания на прочность и герметичность баллонов, производится огнетушащий порошок, изготавливается пожарный инвентарь: ломы, багры, лопаты, ведра, кронштейны, подставки для огнетушителей, пожарные щиты…

Побывав здесь, будущие спасатели и пожарные теперь точно знают, как устроено оборудование, с которым огнеборцам приходится иметь дело в самых разных условиях - от обычных бытовых до исключительных. Ведь продукцию предприятия используют в работе атомщики на своих станциях, шахтеры, нефтяники, моряки и даже подводники.

«К тушению приступить!»

Познакомившись с предприятием, кадеты отправились на специальный полигон, оборудованный для испытания огнетушителей.

- Пожар тушит не огнетушитель и не пожарная машина, пожар тушит человек! Он должен уметь это делать, и мы покажем вам, как это делается, дадим потренироваться, - предложили ребятам специалисты.

Организованный для кадетов демонстрационный «пожар» был достаточно серьезным - в специальных емкостях поджигались 34 литра бензина. Погасить его нужно было 2-киллограммовым огнетушителем ОП-2, который должен иметь в своей легковушке каждый автовладелец.

Великолепно натренированные сотрудники продемонстрировали, что с помощью такого компактного огнетушителя можно ликвидировать не один, а шесть-семь очагов не на шутку разгоревшегося огня.

Средства защиты представлены на специальном стенде. ФОТО: Алексей Смирнов («КП»)

Из истории. Кто изобрел огнетушитель?

7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал устройство для тушения пожаров. Этот день и считается Днем рождения огнетушителя. Впрочем, как водится, идея родилась задолго до того, как ее запатентовал американец. Прообразы огнетушителя использовались еще в средние века. Внесли свою лепту в разработку средств пожаротушения и россияне. Выходец из крепостного сословия, уроженец Любимского уезда Ярославской губернии Семен Прокофьевич Власов разработал смеси для тушения пожаров, предложил использовать для них составляющие, которые применяются и сейчас. А еще впервые в научной литературе определил, что является главным в борьбе с пожаром: огню нужен воздух, значит, нужно лишить его воздуха! Свои докладные записки Власов подал в правительство в 1815 году. В 1863 году, когда Алан Крей запатентовал свое устройство, другой россиянин, Александр Ляпунов, впервые высказал идею порошкового пожаротушения. В 1890 году русский ученый Колесник-Кулевич дал научное обоснование газового тушения. Чуть позже выпускник Санкт-Петербургского политехнического института, инженер-химик Александр Лоран впервые предложил тушить горючие вещества пеной, а в 1904 году продемонстрировал способы ее получения в Русском техническом обществе.

КСТАТИ

Все об истории огнетушителей можно узнать из книги «Огнетушитель: история и современность», изданной в Ярославле по инициативе и под общей редакцией Владимира Соколова.

В сборе материалов помогли сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС России.