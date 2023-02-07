Мэр Ярославля предложил систематизировать замечания и предложения горожан по транспортной реформе

До изменений осталось меньше двух месяцев, а многие ярославцы до сих пор не понимают, какие маршруты уберут, какие добавят. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На общегородском совещании в мэрии Ярославля обсудили один из главных вопросов, который сегодня волнует горожан. Речь идет о грядущей транспортной реформе.

До изменений осталось меньше двух месяцев, а многие ярославцы до сих пор не понимают, какие маршруты уберут, какие добавят и как они будут ходить. При таком информировании велика вероятность повторения первых дней реформы июля 2021 года, когда пассажиры не знали, на какой автобус им садиться. Кроме того, многие из тех, кто в курсе предстоящих новшеств, выступают категорически против них. Ярославцы опасаются, что транспортное сообщение только ухудшится, и для этого есть все основания. Например, вместительный автобус №44К с частым интервалом движения собираются заменить микроавтобусами, а интервал между ними увеличить.

На совещании Артем Молчанов поручил начальнику управления городского пассажирского транспорта Сергею Волканевскому организовать сбор предложений и замечаний, которые поступают от ярославцев. После информация будет проанализирована и по результатам этой работы составлена справка.

Кроме того, сообщает ГТРК «Ярославия», градоначальник распорядился подготовить четкие разъяснения для граждан по транспортной реформе и опубликовать их в свободном доступе. Кроме того, на сайте мэрии будет размещена визуальная схема изменений транспортной системы.