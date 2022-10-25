В Костромской области собираются по-новому поддерживать семьи с детьми

С 1 января 2023 года семьям Костромской области, в которых воспитываются дети, будет предоставляться универсальное пособие Фото: Полина Вачнадзе

С 1 января 2023 года семьям Костромской области, в которых воспитываются дети, будет предоставляться универсальное пособие. Оно объединит семь действующих мер государственной поддержки, сообщает правительство региона:

- ежемесячные выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,

- пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам,

- выплаты в связи с рождением первого, третьего и последующих детей до 3 лет,

- выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и в возрасте от 8 до 17 лет.

- Цель изменений – создать единую систему государственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. Сейчас законопроект находится на обсуждении в Государственной Думе, - сообщили в правительстве Костромской области.

В регионе уже начали готовиться к этим изменениям в системе выплат. Заявление на оформление универсального пособия можно подать с 1 января на портале Госуслуг, Социальном фонде России и в офисах МФЦ.