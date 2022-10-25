В Костромской области закупили первую партию назальной вакцины от коронавируса

В Костромскую область доставили первую партию назальной вакцины от коронавируса

В Костромскую область доставили первую партию назальной вакцины от коронавируса. В ее основе – «Спутник V», только вводится он теперь не уколом.

- Аэрозоль орошает слизистую носа и глотки. За два часа до приема следует отказаться от еды, воды и курения. Назальная вакцина состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в три недели, - рассказали в центре медицинской профилактики.

Шесть тысяч доз препарата и насадок для его введения уже распределены по клиникам Костромской области. В департаменте здравоохранения отметили, что основной объем направлен в прививочные пункты Костромы, а также муниципалитетов с низким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19.