В аварии из-за несоблюдения дистанции пострадали два 5-пятимесячных пассажира автомобиля

В Иванове столкнулись три автомобиля. ФОТО: Управление ГИБДД по Ивановской области

В Иваново в тройном ДТП пострадали два пятимесячных ребенка.

Авария произошла днем 23 октября на пересечении улицы Маршала Василевского и проспекта Текстильщиков. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 40-летний водитель «Киа Сид» не выдержал дистанцию и врезался в «Датсун» с 18-летним молодым водителем. От удара эта машина въехала в ВАЗ, которым управляла 25-летняя женщина. На заднем сиденье отечественной легковушки в удерживающем устройстве находились двое пятимесячных малышей.

- Дети были доставлены в медицинское учреждение Иваново, госпитализация не потребовалась, - сообщили в состоянии детей в полиции.

На месте аварии медпомощь была оказана 25-летнему пассажиру автомобиля «Датсун». У мужчины выявили ушиб грудной клетки.

На водителей «Киа» и «Датсун» составили несколько административных протоколов.