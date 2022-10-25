Живущие свободными

В поселке Середа Ярославской области на широких заливных лугах свободно гуляют лошади Фото: Полина Вачнадзе

«Какие они классные! Хорошие, теплые, ласковые!», – восхищению подруги не было предела. В таком радостном настроении она приехала из поселка Середа Даниловского района Ярославской области, где на широких заливных лугах свободно гуляют лошади, коровы, собаки. Здесь находится автономная некоммерческая организация «Общество защиты животных «Вольные кони», где и побывала приятельница.

Ой, вы кони, мои кони…

– Представляешь, лошади свободно гуляют по полям и никуда не убегают, – продолжала рассказ подруга. – Они могут к тебе подойти, пообщаться.

Лошадь пойдет за человеком без кнута и узды, будет делать то, что он просит, если с ней уметь договариваться Фото: Полина Вачнадзе

На самом деле все не так просто. Вокруг поля натянута тонкая проволока - электропастух. Лошади – очень умные, одного болезненного урока оказалось достаточно. Табун небольшой – всего 7 животных, во главе с жеребцом Вествиндом. Они «пенсионеры», отдыхают от насыщенной прежней жизни. Но это не значит, что лошади перестали работать, просто сменили вид деятельности и стали «докторами». С их участием проводятся реабилитационные занятия, тренинги по ипповенции и иппотерапии. Последнее слово встречается сегодня довольно часто, оно означает лечение различных заболеваний с помощью лошадей. Малознакомая «ипповенция» – это обучение ненасильственному обращению с лошадью. Она необходима для работы приюта.

Такое доброе отношение к животным стало делом жизни сестер-близнецов Насти и Даши Юстиновых. Жить с четвероногими в мире и дружбе ярославны учат всех желающих.

– Лошадьми мы занимались с детства, – рассказывает Даша, – очень любили своих подопечных из конноспортивной школы. Кроме того, всегда тащили домой брошенных котят, щенков, они потом вырастали, жили у нас подолгу.

Повзрослев и получив высшее образование, сестры решили, что у них будет свой приют для лошадей. Сказано – сделано. Продана квартира в центре Ярославля, куплена земля у села Середа, где в сжатые сроки был возведен необычный купольный дом. Здесь на первом этаже расположена конюшня со свободным выходом, лошади могут остаться в помещении или пойти гулять, когда им захочется. На втором этаже – залы для лекций и семинаров. Несколько лет назад в необычный дом заселились первые четвероногие жильцы – «ветераны» конноспортивной отрасли и ослик Ио. Даша трудилась в ветеринарной клинике, в выходные приезжала к сестре и лошадям. Настя занималась стройкой, а теперь основное время проводит с животными.

Жить с четвероногими в мире и дружбе здесь учат всех желающих. Фото: Полина Вачнадзе

– Лошадь пойдет за человеком без кнута и узды, будет делать то, что он просит, если с ней правильно взаимодействовать, уметь договариваться, – рассказывает Настя. – Лошади реагируют на эмоциональное состояние человека, а его можно контролировать. Мы показываем, как это делать. Такие знания полезны и в общении с людьми.

А коровы лучше…

– Ты не представляешь, до чего же замечательные коровы! – делится впечатлениями подруга. – Большие, уютные. А какие умные! С ними так спокойно и тепло. Они мне больше лошадей понравились!

Сестры Юстиновы практикуют у себя сравнительно новое направление, которое сейчас активно развивается в Норвегии и на нескольких фермах в Нидерландах. Уникальный и весьма эффективный способ расслабления называется «koe knuffelen». В переводе с голландского – «обнимать корову». Делать это предлагается людям, находящимся в стрессе. Основатели необычного метода утверждают, что именно буренки помогают успокоить нервы лучше, чем другие домашние питомцы. Специалисты объясняют это тем, что, обнимая тело большого животного, люди ощущают его тепло и успокаиваются. При этом в организме активно вырабатывается окситоцин. Его называют гормон нежности и привязанности, именно он отвечает за любовь, доверие и ответственность.

Буренки помогают успокоить нервы лучше, чем другие домашние питомцы Фото: Полина Вачнадзе

Для развития нового метода борьбы со стрессом в приют «Вольные кони» поселили несколько коров, которые также находятся в режиме «свободного полета». Они не дают молока, только гуляют по пастбищам и помогают людям справляться с волнениями. Подруга поделилась по секрету, что сначала коров испугалась из-за их массивности. Но после первых же «обнимашек» почувствовала полное доверие и расслабление.

Таким образом, Настя и Даша объединили проверенные временем занятия с лошадьми, когда люди учатся понимать их, договариваться и взаимодействовать без насильственных методов и приспособлений (например, уздечки) с сеансами «коровотерапии», на которых гости приюта могут обнимать свободно пасущихся буренок. Все это дает расслабление, радость, единение с природой, а в идеале – избавление от тревоги, стрессов и психосоматических заболеваний, вызванных ими.

Кто, кто в теремочке живет?

– Ой, а какие там собаки замечательные – чистые, ухоженные, почти не лают, – продолжает восхищаться подруга.

Это напомнило мне детскую сказку «Теремок» – сначала поселились лошади, потом коровы, собаки. Главная особенность теремка сестер Юстиновых – свобода, для всех кроме собак, которые живут в вольерах. А еще есть кошки, которые гуляют сами по себе. Кроме того, к сестрам часто приезжают друзья и знакомые, чтобы помочь, а заодно пообщаться со свободными животными. С прошлого года в дружной семейке появились новые жильцы – среднерусские пчелы. Сестры задумали возродить численность этих насекомых. Для чего установили в лесу камышовые колоды, в которых пчелы и поселились. Условия жизни у них довольно жесткие – без подкормок и обработок от паразитов. В результате естественного отбора из шести пчелиных семей выжили четыре. Неплохо для начала!

Разумеется, такое обширное и разнообразное хозяйство требует немалых затрат. Поэтому сестры Юстиновы обратились за поддержкой в Фонд президентских грантов. Хорошие знакомые помогли составить заявку, и в 2019 году был выигран первый грант. В текущем году «Вольные кони» получили уже четвертый президентский грант по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных». Это дает возможность совершенствовать работу по развитию реабилитационных мероприятий, программ по восстановлению сил, физического и психологического здоровья с участием животных.

У взрослых и детей на базе «Вольные кони» есть возможность не только увидеть животных в их естественной среде, но и покормить их, погладить, обнять. Единение с природой в идеале избавляет от тревоги, длительных стрессов и психосоматических проявлений, ими вызванных. С начала текущего года на сеансах свободной ипповенции и «коровотерапии» побывали уже более пятисот человек. По итогам занятий планируется снять информационно-обучающий фильм, который поможет распространить опыт проведения подобных занятий. Подобные фильмы – например, серия документальных зарисовок о взаимоотношениях людей и их питомцев по предыдущему проекту «Живые истории» - уже сняты, смонтированы и имеют стабильный зрительский успех.

Коровы здесь не дают молока, только гуляют по пастбищам и помогают людям справляться с волнениями. Фото: Полина Вачнадзе

Работа постоянно совершенствуется. Налажены постоянные контакты с жителями Середы, Данилова, Ярославля, особенно со школами, ветеранскими организациями, домами инвалидов. На средства гранта проводятся встречи, занятия, уроки по бережному обращению с животными – как на месте в Середе, так и с выездами к слушателям, ученикам.

Такое безудержное творческое начало, склонность к нестандартным решениям, умение настойчиво добиваться поставленных задач, скорее всего, передалось Насте и Даше от их легендарного дедушки. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, создатель и руководитель народной киностудии «Юность», член Союза журналистов Российской Федерации Рэм Александрович Юстинов создал и долгие годы был генеральным директором первой в мире студии семейного кино «Юность».