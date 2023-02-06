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Иваново6 февраля 2023 12:50

В Иванове два подростка вымогали у 14-юноши деньги

Мальчика избили в качестве устрашающей меры
Полина Вачнадзе
В Иванове двое подростков подозреваются в вымогательстве.

В Иванове двое подростков подозреваются в вымогательстве.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Иванова возбудили уголовное дело в отношении двух 15-летних подростков. Им вменяется статья о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия.

По версии следствия, жертвой двух юных ивановцев стал 14-летний подросток. Днем 23 января ребята избили его и потребовали деньги.

- Следствием установлено, что мальчику нанесли не менее восьми ударов ногами в область голову и туловища, и потребовали шесть тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Следствие по делу продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия: КРИМИНАЛ