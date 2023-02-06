На трассе в Ивановской области в аварии разбились три человека

В аварии под Иваново погибли три человека. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

Страшная авария произошла 5 февраля на фурмановской трассе в пяти километрах от Иванова. «Киа Сид», за рулем которой сидела 33-летняя женщина, выехала на встречную полосу и врезалась в «Порше Кайен». Предположительно, «Киа» занесло на изгибе дороги.

Предположительно, "Киа" занесло на изгибе дороги. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

- В корейской иномарке были четыре человека. Трое, мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, и две женщины, ехавшие сзади, погибли. Водитель выжила, госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

«Порше Кайен» также управляла женщина. Известно, что ей 53 года. О состоянии здоровья водителя на данный момент информации нет.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.