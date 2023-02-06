Прокуратура оценила ущерб от бойни лосей в Тутаевском районе в 5,7 миллионов рублей

Чиновники оценили ущерб от отстрела лосей в 640 тысяч рублей, прокуратура - в 5,7 миллионов. ФОТО: Вадим КОРБУТ

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с охотников, устроивших бойню лосей в Тутаевском районе, причиненный ими ущерб. Причем прокуратура не согласилась с оценкой, сделанной областным департаментом охраны окружающей среды. Сразу же после случившегося чиновники оценили вред в 640 тысяч рублей.

- По требованию природоохранного прокурора произведен перерасчет размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, который составил 5 миллионов 760 тысяч рублей. Ярославский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновных лиц вреда в солидарном порядке, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, директору департамента охраны окружающей среды Ярославской области внесено представление. По мнению прокуратуры, действия охотников-браконьеров не получили должной оценки, что повлекло за собой занижение размера вреда.

Охота на лосей, которая вылилась в жестокое убийство животных, проходила в конце декабря прошлого года на территории Тутаевского охотхозяйства. Вместо четырех особей, вошедшие в раж гости из Подмосковья убили 20 сохатых, в том числе лосят и беременных лосих. Ответственным за коллективную охоту являлся 73-летний председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в конце января его уволили с должности.

Долгое время личности охотников не были известны. Но их охотничьи билеты в своем Telegram-канале опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Давайте деанонимизируем этих живодеров! Если вы знаете что-то о них, напишите мне, пожалуйста, в чат. Страна должна знать своих «героев»! – обратился к своим читателям депутат.

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