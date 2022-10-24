В Ивановской области изменится компенсация родительской платы за детские сады

В Ивановской области с 1 января следующего года изменится средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ивановской области с 1 января следующего года изменится средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Этот показатель используется для расчета суммы компенсации родительской платы, которую получают малоимущие семьи.

- Таким образом, увеличивается размер компенсации, которую могут получить родители, - сообщили в департаменте образования Ивановской области.

Право на компенсацию имеет тот родитель, который платит за детсад, при условии, что семья признана малоимущей. Размер возврата составляет 25% на первого ребенка, 55% - на второго ребенка и 75% - на третьего.

Справка о признании семьи малоимущей выдается в территориальном органе соцзащиты по месту жительства. Вместе с этим документом, а также заявлением необходимо обратиться в детский сад. Также понадобятся реквизиты счета, на который будут перечислять деньги, копия свидетельства о рождении ребенка и копия документа, удостоверяющего личность заявителя.