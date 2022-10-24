В Ярославле на 82-м году жизни скончался известный тенор Анатолий Колбешин

В репертуаре Анатолия Колбешина - более 200 романсов и песен. ФОТО: Ярославская филармония ВКонтакте

В Ярославле на 82-м году жизни скончался известный тенор, заслуженный артист РФ Анатолий Колбешин. О смерти певца сообщили в Ярославской филармонии, солистом которой он являлся.

- Исколесив всю планету, выступая с великими мира сего на сценах лучших залов пяти континентов, он возвращался в Ярославль, овеянный славой подобно древнему герою, и город, ставший ему родным, приветствовал певца любовью и признанием, ставшими подлинно всенародными. Мы не забудем его исторические концерты, щедрость души, богатырскую «шаляпинскую» стать, мощь дарования, возвышавшего и просветлявшего нас - его современников и почитателей. Светлый облик Анатолия Ивановича Колбешина навсегда останется в наших сердцах, - написали его коллеги.

В репертуаре Анатолия Колбешина было более 200 романсов и песен. Он записал серию сольных дисков, побывал с концертами во многих странах мира. В 2014 году тенор вышел на сцену Волковского театра – в элегической комедии «Кошки-мышки» он сыграл оперного певца Виктора Черемлени.

- Светлая память прекрасному певцу и артисту. Его неповторимый удивительный голос всегда будет звучать в наших сердцах, - пишут в соцсетях ярославцы.

КП-Ярославль приносит свои соболезнования родных, друзьям и коллегам Анатолия Колбешина.