Ярославских детей приглашают поработать инженерами и архитекторами!

ФОТО предоставлено организаторами
– Сесть за настоящий экскаватор?
– Да!
– Изучить постройку известных памятников архитектуры и искусства?
– Обязательно!
– Сделать свое ни на что не похожее сооружение?
– Тоже можно!
А еще подружиться с миньонами, приручить зубастую акулу, сделать самый смешной снимок на огромном туалете, геройски попозировать с Железным человеком и множеством других персонажей.
Организаторы выставки уверены: конструктор – это не только развитие мелкой моторики и воображения, но и образного мышления, логики, развитие памяти и аналитических способностей. Ну и конечно, терпению и трудолюбию. Кто собирал большие конструкторы знают, каково это!
Мастер классы на выставке в ТЦ «Шоколад» – отдельный вид искусства, также основанный на внимании к деталям: идеальные пропорции дают в результате идеальный слайм, правильный настрой на аккуратность – и ребенок уже мастер в мыловарении, интерес к проводкам и аккумуляторам – значит вам точно на мастер-класс по изготовлению реактора Железного человека или светящегося меча.
Дети тут смогут попробовать себя в разных профессиях, а взрослые немного побыть детьми и пособирать конструктор.
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