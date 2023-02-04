Под Ярославлем "Ауди" сбила трех человек, стоявших на трассе после ДТП

Под Ярославлем иномарка сбила троих человек. Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 3 февраля у поселка Туношна Ярославского района произошло два ДТП. Сначала на трассе "Золотое кольцо - Ярославль - Кострома - Иваново" столкнулись три автомобиля. Водители пассажиры машин вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В это время и произошла вторая авария.

За медпомощью обратился и водитель "Ауди". Фото: УМВД по Ярославской области

- Водитель "Ауди" не справился с управлением и произвел наезд на участников ранее совершенного ДТП, находящихся на проезжей части, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Госпитализированы три человека, все жители Ярославской области: 22-летний водитель "Лады Гранты", 23-летний пассажир этого же автомобиля и 61-летний мужчина. Чуть позже за медицинской помощью обратился водитель "Ауди". 26-летнему костромичу назначили амбулаторное лечение.