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Общество4 февраля 2023 7:40

Под Ярославлем "Ауди" сбила трех человек, стоявших на трассе после ДТП

Медицинская помощь понадобилась четверым участникам аварии
Полина Вачнадзе
Под Ярославлем иномарка сбила троих человек.

Под Ярославлем иномарка сбила троих человек.

Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 3 февраля у поселка Туношна Ярославского района произошло два ДТП. Сначала на трассе "Золотое кольцо - Ярославль - Кострома - Иваново" столкнулись три автомобиля. Водители пассажиры машин вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В это время и произошла вторая авария.

За медпомощью обратился и водитель "Ауди".

За медпомощью обратился и водитель "Ауди".

Фото: УМВД по Ярославской области

- Водитель "Ауди" не справился с управлением и произвел наезд на участников ранее совершенного ДТП, находящихся на проезжей части, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Госпитализированы три человека, все жители Ярославской области: 22-летний водитель "Лады Гранты", 23-летний пассажир этого же автомобиля и 61-летний мужчина. Чуть позже за медицинской помощью обратился водитель "Ауди". 26-летнему костромичу назначили амбулаторное лечение.

Происшествия: ДТП