Без меня меня лечили: что делать ярославцам, если на Госуслугах нашли запись о медпомощи, которую не получали

Пациенту могут приписать услугу, которую государство оплачивает, условно говоря, раз в год, и тогда возникнут трудности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все ярославцы, имеющий регистрацию на портале Госуслуг, могут проверить, какие медицинские услуги им были оказаны. И некоторые с удивлением обнаруживают, что посещали того или иного врача, хотя в действительности давно у него не были. Как поступить, если вы столкнулись с подобным нарушением, и могут ли вам отказать в получении медпомощи, которая уже якобы оказана, разъяснили эксперты ОМС.

Почему возникают приписки?

Наличие записи на портале Госуслуг о медицинской помощи, которую вы не получали, означает, что она уже оплачена государством, хотя по факту оказана не была. И это - экономическое преступление.

Приписки появляются из-за желания медицинской организации получить финансирование по «лжефактам» оказания помощи. Чем больше пациентов вылечили в соответствии с отчетными документами в конкретной медицинской организации, тем больше денег она и получит.

Могут ли отказать в реальной медицинской помощи пациенту, если по документам на Госуслугах есть такая приписка?

Эксперты ОМС поясняют, что отказать в медицинской помощи не могут.

- Основной принцип социальных гарантий как раз и заключается в том, что фактический объем потребления медицинской помощи не уменьшает объем государственных гарантий. Никто и никогда не сможет отказать застрахованному лицу в медпомощи, мотивируя это тем, что на кого-то потратили из системы ОМС много денег или эту помощь ему уже оказали, - подчеркивает специалист.

Но сложность заключается в том, что пациенту могут приписать услугу, которую государство оплачивает, условно говоря, раз в год. То есть, если вы вдруг решите пройти диспансеризацию, то есть риск, что вам могут отказать в проведении значимых обследований. Ведь дважды предъявить счет за одну и ту же услугу медорганизация не вправе. И тогда пациенту начинают предлагать пройти исследование платно.

Что делать, если вы обнаружили приписку?

Эксперты ОМС рекомендуют о таких фактах незамедлительно сообщать в Территориальный фонд ОМС или страховую, которая выдала вам полис ОМС.

- Устанавливается факт состоявшейся оплаты. Далее вместе с обращением гражданина формируется заключение, которое будет направлено в следственные органы для выяснения, имеются ли в действиях медорганизации признаки мошенничества, - поясняет специалист.

Что делать, если в поликлинике отказывают в проведении ежегодного обследования,

мотивируя это тем, что оно уже было сделано?

К сожалению, такие случаи нередки.

Даже если при посещении поликлиники пациенту говорят, что все уже сделано, пациент может уточнить, а что конкретно сделано? При любых сомнениях лучше обратиться в страховую компанию, которая проведет экспертизу качества и, либо развеет все сомнения, либо, совместно с застрахованным, установит факт приписок.

Также необходимо обратится в свою страховую медицинскую организацию, если вам предлагают оплатить определенные обследования. СМО поможет разобраться в ситуации, переговорит с главным врачом или заведующим отделением, и вопрос будет решен.