Для ярославских детей и родителей открылся «Сказочный портал»

Среди огромного спектра историй есть и засыпательные сказки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для детей сказки - это не просто интересные истории. Они помогают ребенку избавиться от страхов и переживаний, научиться различать добрые и злые поступки, а также в интересной игровой форме донести ключевые жизненные истины. При этом важно, чтобы сюжет был понятен малышу и его можно было легко переложить на реальную жизнь. Найти такие сказки можно бесплатно, например, на «Сказочном портале». Этот проект создан совместными усилиями специалистов из разных областей, а в написании сказок принимают участие психологи, методисты, школьные преподаватели и даже сами дети.

Многие родители предпочитают читать своим детям русские народные сказки. Однако не все из них будут понятны малышу - какие-то особенности быта и языка устарели, а некоторые ситуации придется подробно разбирать и объяснять. Поэтому для разнообразия стоит обращаться к современным сказкам, которые проще сопоставить с реальной жизнью. В них встречаются современные атрибуты, такие как гаджеты, социальные сети, а в сюжете понятным и легким языком описываются актуальные события.

Обращаясь к современным сказкам, родители могут помочь детям справиться со страхами. Например, перестать бояться оставаться в одиночестве, побороть страх темноты, злодеев из мультиков и книг, незнакомых людей и так далее. Кроме того, такие сказки содержат элемент обучения — с их помощью можно приучить к гигиене и спорту, привить важные качества, а также на жизненных примерах разобрать, что хорошо, а что - плохо. Сказки учат ребенка мечтать, развивают воображение и способствуют развитию образного мышления и интеллекта.

На «Сказочном портале» представлены сказки разных авторов: это и психологи, которые в интересной и простой истории помогают разобрать сложные вопросы и темы, и школьные преподаватели, которые встраивают в свои сказки образовательные элементы, а также сами дети, обладающие безграничной фантазией. На портале также есть раздел авторских сказок, где размещаются волшебные истории и даже целые циклы. Среди огромного спектра историй есть и засыпательные сказки - слушая их, ребенок сможет быстрее заснуть. Все материалы перед публикацией проходят тщательную проверку, поэтому родители могут не волноваться за содержание сказок.

Каждую сказку лучше всего обсуждать с ребенком - проговаривать, задавать наводящие вопросы, которые покажут, насколько малыш понял суть. Иногда подходящей сказки может не найтись, например, если нужно целенаправленно затронуть сложную или специфическую тему. В этом случае родители могут обратиться к авторам «Сказочного портала» и они свяжутся с опытными психологами, которые подготовят подходящую сказку и загрузят ее на сайт.

Благодаря удобной навигации родители могут выбирать сказки по возрасту, рейтингу, тематике, а дети будут рады увидеть яркие и красочные иллюстрации. На портале есть не только тексты, но и аудиосказки - их можно слушать в дороге или просто фоном, а также включать перед сном. Такие сказки или озвучиваются людьми, или генерируются самим порталом с использованием современных технологий - благодаря этому на сайте представлена целая библиотека добрых историй, которая постоянно пополняется.