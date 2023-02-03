В Ярославле поставщика школьного питания внесли в реестр недобросовестных

Из-за действий поставщика питания около 2000 школьников Ярославля чуть было не остались без еды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ООО «Военсервис», которое в конце прошлого года стало победителем конкурса по организации питания в пяти школах Ярославля, признано недобросовестным поставщиком. Такое решение приняло Ярославское УФАС после того, как компания отказалась заключать контракты, сославшись на болезнь директора.

- Проанализировав доводы ООО «Военсервис», ведомство пришло к выводу о том, что до госпитализации директора в стационар у общества была возможность подписать контракты, кроме того у ООО «Военсервис» было достаточно времени для того, чтобы разрешить возникшие трудности, обусловленные временной нетрудоспособностью директора. Однако вместо принятия необходимых мер общество накануне начала срока оказания услуг – 1 февраля 2023 года - предложило заказчикам найти новых поставщиков, - сообщили антимонопольщики.

Эти действия «Военсервиса» привели к срыву социально-значимых закупок и чуть было не оставили без питания до 6 февраля порядка 2000 школьников. Мэрии города пришлось заключать краткосрочные контракты с другими поставщиками, но уже по более высокой цене.

Также антимонопольщики установили, что подобным образом ООО «Военсервис» действует уже не в первый раз. По данным ведомства, в сентябре 2020 года компания уклонилась от заключения контракта с ярославской клинической больницей №2, в которую должна была поставлять горячее лечебное питание. В прошлый раз причиной неподписания договора тоже стала внезапная болезнь руководителя.

- Ярославское УФАС России не могло не отреагировать на сложившуюся ситуацию. Теперь ООО «Военсервис» пополнит ряды недобросовестных поставщиков и еще долгое время не сможет сорвать закупки по организации питания, проводимые в нашей области, - рассказали в управлении.