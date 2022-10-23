Синоптики рассказали ярославским водителям, когда нужно поменять летнюю резину на зимнюю

У автомобилистов есть еще неделя-две, чтобы поездить на летней резине Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Октябрь в Центральной России стал теплым и влажным месяцем. По данным Центра "Фобос", средняя температура воздуха почти на 2 градуса выше климатической нормы, а осадков уже выпало 83% от положенного объема.

- Среднесуточная температура воздуха практически еще ни разу не была ниже критериального для автомобилистов значения +5 градусов. Так сколько еще можно ездить на летней резине и когда ее нужно будет сменить на зимнюю? Напомним, что главным критерием является среднесуточная температура - ее устойчивый переход (на протяжении пяти дней) через отметку +5 градусов в сторону понижения, - говорят синоптики.

И предупреждают, что, скорее всего, заключительная неделя октября станет финальной и в сезоне автомобильной осени.

- С наступлением ноября, который, кстати, по долгосрочным прогнозам, будет в среднем на 2 градуса теплее положенного, со второй пентады месяца, все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы, а вместе с ними – высокая вероятность устойчивых ночных минусов, выпадения осадков в разной фазе и гололедных явлений. Таким образом, у автомобилистов еще есть в запасе почти пара недель, чтобы безопасно эксплуатировать летнюю резину. Более точные сроки будут представлены в начале ноября, - сообщили в "Фобосе".