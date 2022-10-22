"Где рыба жить будет?": В Ярославской области две реки находятся в бедственном состоянии

Там, где раньше была вода, теперь берег. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В ОНФ по Ярославской области за помощью обратились жители Некрасовского района. Они сообщили о бедственном состоянии двух рек - Келноть и Рыбинка. Еще с советских времен уровень воды здесь регулируют при помощи насосных станций, но сейчас, по мнению некрасовцев, специалисты перестарались. Вода уже на несколько метров отступила от берега, обнажив черное дно. Но, по словам представителя ФГБУ "Управление Ярославльмелиоводхоз" Константина Зайкова, нормативные показатели уровня воды не достигнуты и необходимо продолжить откачку.

- Если еще неделю станция будет качать, воды вообще не останется! – возмущается местный житель Михаил Цветков. – Рыба где жить будет?

Но чиновники считают, что ландшафтному памятнику ничего не угрожает. По словам специалистов различных ведомств, местные жители просто привыкли к водным разливам, которые образовались из-за того, что в предыдущие лет 20 воду мало откачивали по причине проблем с финансированием.

- Даже если береговая линия в советские времена действительно была дальше, логично предположить, что за два десятка лет экосистема природного памятника уже приспособилась, а сейчас все опять будут перекраивать. Погодные условия тоже изменились, - говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ярославле Оксана Каменецкая. – Нельзя подходить к откачке воды формально. В прошлом году было представление природоохранной прокуратуры по рекам Келноть и Рыбинка об устранении нарушений.

По словам доцента кафедры экологии и зоологии ЯрГУ имени П.Г.Демидова Аллы Зубишиной, на осмотренных водоемах уровень воды уже очень низкий для осени. Если зимы окажется морозной, то гибели рыбы не избежать.