В Иванове будут судить женщину, потушившую "Вечный огонь" на мемориале

В Иванове будут судить женщину, залившую водой "Вечный огонь" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ивановские следователи завершили работу по уголовному делу, возбужденному в отношении 38-летней жительницы города. 2 октября она залила водой "Вечный огонь", зажженный на мемориале в честь героев фронта и тыла.

- Своими действиями женщина повредила элемент мемориального сооружения, обеспечивающий постоянное горение огня, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Свою вину жительница Иванова отрицать не стала. Объяснила свой поступок тем, что была нетрезва - вместе с друзьями в ближайшем парке напилась спиртосодержащей жидкости, купленной в аптеке.

- По поручению Председателя СК России ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказали в ведомстве.