В Иванове благоустроят сквер у Красной церкви

В Иванове начали готовить к реконструкции сквер, который находится напротив Введенского монастыря. ФОТО: администрация Иванова

В Иванове начали готовить к реконструкции сквер, который находится на пересечении Шереметевского проспекта и улицы Громобоя. Территория напротив Введенского монастыря (Красной церкви), по задумке проектировщиков, должна стать тихой и уютной зоной для прогулок.

Здесь сделают семь пешеходных дорожек, установят освещение и скамейки.

Проект уже готов. ФОТО: администрация Иванова

- Проект долгожданный, вместе с жителями искали возможности реконструировать сквер уже несколько лет, - рассказал мэр Иванова Владимир Шарыпов.

Проект уже готов, подрядчик, готовый выполнить все работы, найден.