Костромской росгвардеец написал песню в поддержку российских войск

Полковник Андрей Фролов написал песню «Я – русский!». ФОТО: Управление Росгвардии по Костромской области

Заместитель командира СОБР «Волгарь» костромского Управления Росгвардии Андрей Фролов написал песню в поддержку российских военных, которые сейчас принимают участие в СВО. Автор назвал композицию «Я – русский!».

- Эта песня рассказывает о достоинстве России и в целом ее народа. О том, что во все времена россияне никогда не бросали своих, не сдавались и были готовы жертвовать собой ради спасения вдов, детей, стариков - мирного народа, который невольно оказывался в эпицентре националистических распрей. И сегодня каждый из нас готов максимально бороться за жизнь мирного населения, - сказал Андрей Фролов, боевой офицер, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, более 26 лет своей жизни отдавший службе. Он награжден медалями «За отвагу» двух степеней и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» двух степеней.

Его коллеги не остались в стороне и сняли на песню клип. Вот он, результат их совместного творчества.

Андрей Фролов сочинил уже более 35 песен и все они – о Родине и ее героях. По возможности полковник старается принимать участие во всех патриотических концертах и мероприятиях, которые проходят в Костроме, и исполнять для публики свои песни.