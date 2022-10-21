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Общество21 октября 2022 9:46

В Данилове Ярославской области пьяная женщина избила двух полицейских

Одна из сотрудниц полиции госпитализирована с сотрясением мозга и ушибом лица
Полина Вачнадзе
Две сотрудницы даниловской полиции пострадали от рук пьяной дебоширки.

Две сотрудницы даниловской полиции пострадали от рук пьяной дебоширки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Две сотрудницы даниловской полиции пострадали от рук пьяной дебоширки. 32-летнюю местную жительницу доставили в отделение за то, что она в пьяном виде находилась на улице. Во время составления протокола женщина попросила отвести ее в туалет и там как будто с цепи сорвалась.

Она так избила женщин-полицейских, которые сопровождали ее в дамскую комнату, что он одной из них понадобилась помощь медиков, а второй госпитализация в хирургическое отделение больницы.

Как стали известно КП-Ярославль, у одной сотрудницы полиции многочисленные ушибы живота и головы, у второй – сотрясение мозга и ушибы лица.

На ЧП в даниловском отделении уже отреагировали в региональном СКР.

- В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия: ЧП