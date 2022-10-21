Российские психологи требуют пересмотра положений законопроекта «О психологической помощи в Российской Федерации»

Текст проекта закона о психологической помощи вызвал тревогу не только у опытных практикующих психологов, но и у тех, кто только собирается войти в профессию Фото: Иван ВИСЛОВ

5 октября 2022 года Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей направил проHYPERLINK "https://psy.su/feed/10348/"ект Федерального закона «О психологической помощи в Российской Федерации» на обсуждение профессионального сообщества. Его текст вызвал тревогу не только у опытных практикующих психологов, но и у тех, кто только собирается войти в профессию. Опасения специалистов связаны с рядом недоработок, неясных нововведений и требований к образованию.

В связи с этим 17 октября 2022 года онлайн-школа психологических профессий «Психодемия» организовала круглый стол, где представители бизнеса, образования и практики в сфере психологии обсудили законопроект, чтобы сформулировать собственные рекомендации. Участники единогласно пришли к выводу, что текст возможного закона не учитывает частную практику психолога-консультанта и нуждается в доработке, поскольку принятие законопроекта в такой редакции может вызвать негативные последствия как для психологов, так и для их клиентов. По итогам встречи эксперты составили письмо, где описали свои требования, и отправили его в Российское психологическое общество и Общероссийскую Профессиональную Психотерапевтическую Лигу.

- Нам непонятен статус людей, которые пришли в профессию после переподготовки на базе высшего образования. В стране много высококлассных экспертов, за плечами которых десятки лет дополнительного практического обучения, но высшего психологического образования у них нет, – отмечает психолог Мария Данина. – Представьте, что вы работаете психологом много лет, и вас поведут в вуз на бакалавриат изучать модели памяти – это никак не поможет специалисту, который уже состоялся профессионально.

По мнению участников круглого стола, принятие законопроекта в существующем виде может вызвать ряд трудностей. Так, увеличение серой зоны помогающих специалистов потенциально угрожает тем, что не соответствующие новым требованиям люди продолжат работать с клиентами, просто не называя себя психологами. Кроме того, сами услуги станут более дорогими и менее доступными. Если психологу придется тратить еще больше времени и денег, чтобы соблюдать новые требования к профессии, то и стоимость своих консультаций ему придется повышать.

Помимо этого, новые требования могут повлечь повышение уровня коррупции. Сейчас в проекте закона прописано, что выдавать аттестаты всем психологам будет одна организация – это создает почву для взяточничества. Также есть риски снижения качества психологической помощи. Критерии аттестации психологов и список лиц, которые будут ее проводить, неизвестны. Если неквалифицированные специалисты будут проходить аттестацию, они могут навредить людям, которые обратятся к ним за помощью. У их клиентов может сформироваться негативное представление о психологической помощи в целом, и они не станут обращаться за ней в будущем.

Еще одним негативным последствием становится угроза нарушения конфиденциальности. В законопроекте сказано, что психолог будет вынужден сообщать информацию о клиентах различным органам, в том числе ФСИН. Психологическое сообщество принципиально не согласно с фактическим уравниванием медицинской тайны с психологической. Эксперты считают, что работа психолога с клиентом должна быть конфиденциальной и сравнимой с тайной исповеди.

- Этот законопроект составляли очень уважаемые люди, но они, к сожалению, не работают непосредственно с клиентами, и могут упускать контекст частной практики. На 24 страницы законопроекта лично у меня возникло 113 вопросов, – добавляет психолог Иона Гусаченко. – Крайне важно, чтобы новые требования проработали в содействии с бизнесом, практикующими психологами, рассматривали их на актуальность и реальную проблематику».

Так, участники круглого стола предложили собственные рекомендации:

- Аккредитовывать программы профессиональной переподготовки, а не самих психологов

Успешное прохождение аттестованных программ гарантирует организация, которая оценивает результаты обучения студентов и выдает соответствующие документальные подтверждения. В этом случае необходимость в дополнительной аттестации, а также разработке единых универсальных требований не нужна;

- Установить переходный период введения закона сроком не менее 7 лет

Это необходимо, чтобы за этот период успеть наработать практики реального применения закона и решения вопросов, которые неизбежно будут возникать во время его внедрения;

- Предусмотреть учет системы образования, которая была до бакалавриата и магистратуры, а также переподготовку

Нельзя лишать специалистов, работающих по старым нормам образования, права практики и включения в реестр. Вместо этого можно организовать перезачет учебных дисциплин, которые они могут подтвердить документально;

- Исключить понятие «результата»

Психолог не может гарантировать достижения определенного результата в своей работе;

- Расширить права

В частности предоставить право отказаться от работы с клиентом, если это противоречит взглядам и ценностям специалиста. Также исключить обязательства клиента по выполнению данных ему психологом рекомендаций;

- Исключить ФСИН из списка организаций, которые психолог обязан предоставлять сведения о своих клиентах.

Запись онлайн-встречи можно посмотреть по ссылке.

Участниками стали:

- Екатерина Лупарева – основательница сервиса психологических консультаций «Стало легче», психолог;

- Максим Никитин – адвокат, автор мини-курса «Психодемии» о юридических аспектах практики психолога;

- Марика Чусова – психолог, соосновательница сервиса психологических консультаций «Новая практика»;

- Иона Гусаченко – психолог, методист онлайн-школы «Чистые когниции» (психообразование и медиапроект для психологов);

- Юлия Карасева – психолог, CEO компании Inbalansy, которая предоставляет услуги в области Well-Being и HR-консалтинга для российских и иностранных компаний;

- Ольга Китаина – психолог, основательница и CEO сервиса психологических консультаций Alter;

- Мария Данина – психолог, основательница онлайн-школы «Психодемия»;

- Татьяна Дорохова – комьюнити-директор онлайн-школы «Психодемия».