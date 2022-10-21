«КП-Иваново» и ГУ - Ивановское региональное отделение ФСС РФ проведут круглый стол, посвященный техническим средствам реабилитации

На круглом столе в Иванове расскажут, как с помощью электронного сертификата приобрести технические средства реабилитации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 26 октября, в 14:00 (время московское) состоится круглый стол на тему: «Электронный сертификат и другие цифровые сервисы Фонда социального страхования».

Жителям Ивановской области расскажут про электронный сертификат и как с помощью него приобрести технические средства реабилитации, а также познакомят с важными цифровыми сервисами, которые будут полезны клиентам Фонда социального страхования РФ.

Как гражданам с инвалидностью или их родственникам обратиться в ФСС дистанционно, какую информацию можно найти в мобильном приложении «Социальный навигатор» и чем оно полезно, эти и другие вопросы обсудят эксперты на круглом столе.

Прямая трансляция круглого стола будет доступна на сайте «КП»

Темы для обсуждения на круглом столе:

- Цифровая платформа ФСС,

- Реализация электронного сертификата на территории Ивановской области,

- Опыт подключения к системе электронных сертификатов торговой точки,

- Услуги для граждан с инвалидностью в электронном виде - Госуслуги, личный кабинет,

- Мобильное приложение «Социальный навигатор».

Спикеры круглого стола:

-Управляющий ГУ-Ивановским региональным отделением ФСС РФ Игорь Валерьевич Светушков,

- Начальник отдела обеспечения ТСР Екатерина Александровна Рябченкова,

- Директор-администратор протезной мастерской «Доступная среда» Екатерина Сергеевна Козлова,

- Начальник отдела информатизации Светлана Павловна Тихвинская,

- Руководитель группы по связям с общественностью Кураева Алла Николаевна.

Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» c 14:00 (время московское) 26 октября

Вы можете заранее, до 13:00 26 октября, передать интересующие вас вопросы по электронной почте Lednev84@bk.ru