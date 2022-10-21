Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Иваново21 октября 2022 6:36

«КП-Иваново» и ГУ - Ивановское региональное отделение ФСС РФ проведут круглый стол, посвященный техническим средствам реабилитации

Ивановцам расскажут про возможности электронного сертификата и цифровых сервисов
Источник:kp.ru
На круглом столе в Иванове расскажут, как с помощью электронного сертификата приобрести технические средства реабилитации

На круглом столе в Иванове расскажут, как с помощью электронного сертификата приобрести технические средства реабилитации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 26 октября, в 14:00 (время московское) состоится круглый стол на тему: «Электронный сертификат и другие цифровые сервисы Фонда социального страхования».

Жителям Ивановской области расскажут про электронный сертификат и как с помощью него приобрести технические средства реабилитации, а также познакомят с важными цифровыми сервисами, которые будут полезны клиентам Фонда социального страхования РФ.

Как гражданам с инвалидностью или их родственникам обратиться в ФСС дистанционно, какую информацию можно найти в мобильном приложении «Социальный навигатор» и чем оно полезно, эти и другие вопросы обсудят эксперты на круглом столе.

Прямая трансляция круглого стола будет доступна на сайте «КП»

Прямая трансляция круглого стола будет доступна на сайте «КП»

Темы для обсуждения на круглом столе:

- Цифровая платформа ФСС,

- Реализация электронного сертификата на территории Ивановской области,

- Опыт подключения к системе электронных сертификатов торговой точки,

- Услуги для граждан с инвалидностью в электронном виде - Госуслуги, личный кабинет,

- Мобильное приложение «Социальный навигатор».

Спикеры круглого стола:

-Управляющий ГУ-Ивановским региональным отделением ФСС РФ Игорь Валерьевич Светушков,

- Начальник отдела обеспечения ТСР Екатерина Александровна Рябченкова,

- Директор-администратор протезной мастерской «Доступная среда» Екатерина Сергеевна Козлова,

- Начальник отдела информатизации Светлана Павловна Тихвинская,

- Руководитель группы по связям с общественностью Кураева Алла Николаевна.

Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» c 14:00 (время московское) 26 октября

Вы можете заранее, до 13:00 26 октября, передать интересующие вас вопросы по электронной почте Lednev84@bk.ru

Общество: ВОПРОС ДНЯ