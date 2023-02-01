Ростовский герой-любовник два года обманывал костромичек

Девушки не жалели средств, чтобы помочь своему Интернет-знакомому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два года 23-летнему жителю Ростовской области удавалось кружить головы девушкам из Костромской, Московской, Тюменской и еще нескольких областей нашей необъятной страны. А все благодаря Интернету и жалостливости юных россиянок. Девушки не жалели средств, чтобы помочь своему знакомому. Правда, деньги давали в долг, но верили обещаниям вернуть все до последней копейки.

- Обвиняемый с мая 2020 года по апрель 2022-го в социальных сетях знакомился с девушками, входило к ним в доверие, а потом просил помочь и перевести деньги в долг. Однако впоследствии молодой человек долги не возвращал, а если потерпевшие настаивали, прекращал с ними общаться, - рассказали в пресс-службе прокуратура по Костромской области.

Видимо, какая-то девушка обиделась на такое отношение к себе, и обратилась в правоохранительные органы. Потом появились и другие пострадавшие. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сумма ущерба составила 90 тысяч рублей. Скоро молодой человек окажется на скамье подсудимых.