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Иваново1 февраля 2023 12:57

Следователи Ивановской области проверяют информацию о нападении алабая на девочку и ее собаку

По словам мамы ребенка, пса натравливает его хозяин
Полина Вачнадзе
Следователи проверяют информацию о нападении собаки на девочку.

Следователи проверяют информацию о нападении собаки на девочку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи проверяют информацию о нападении алабая на девочку и ее питомца в Приволжске.

ЧП произошло у дома №24 на улице Фурманова - там снимает квартиру владелец алабая. По имеющейся информации, днем 27 января девочка вышла на прогулку со своим далматинцем и оказалась на пути у пса-агрессора. В итоге далматинец был покусан, а ребенок перепуган до такой степени, что пришлись обращаться к специалисту для реабилитации.

- Кроме того, в тот же день мужчина привязал свою собаку в подъезде и не давал соседям пройти к себе домой, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Происшествия: ЧП