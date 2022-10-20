В Ярославле стало больше АЗС, на которых можно оплачивать топливо онлайн

В Ярославле на станциях сети «Газпромнефть» с 19 октября водители начали рассчитываться за топливо не выходя из авто. Сделать это можно через приложения Яндекс Заправки, Карты и Навигатор. Функция удобной оплаты появилась одновременно на 31 АЗС. Кроме Ярославля, станции сети в сервисе Заправки появились в Иванове, Владимире, Вологде и Нижнем Новгороде. В общей сложности - 120 АЗС.

Заправляться через приложение быстрее, так как не нужно идти в кассу, ждать в очереди. Для оплаты топлива достаточно нескольких кликов в телефоне. Даже из машины выходить не придется, если на станции есть заправщик. Особенно это спасает, когда в машине дети, которых нельзя оставлять без присмотра..

Если подключена подписка Плюс, то при заправке водители копят баллы, а потом оплачивают ими бензин. Также действует программа лояльности сети «Газпромнефть» «Нам по пути».

- Наш сервис развивается и благодаря подключению новых станций становится доступным для большего числа водителей. Заправками ежемесячно пользуются около 1,5 миллионов водителей, - уточнил Артем Прудников, руководитель Яндекс Заправок. - Запуск пяти регионов с новой сетью обеспечит бесперебойное подключение станций, чтобы гарантировать высокий уровень сервиса для автомобилистов.

- Заказ и оплата топлива с помощью мобильного телефона - это быстро, удобно и безопасно. Рост объемов продаж топлива онлайн на станциях нашей сети подтверждает популярность использования данного сервиса, - отметил Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС в России.