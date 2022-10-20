Режим повышенной готовности в Костромской области: что это значит для костромичей

Дополнительных мер или ограничений для жителей Костромской области не вводится. ФОТО: правительство Костромской области

19 октября президент страны Владимир Путин подписал указ о введении в регионах Центрального Федерального округа, в том числе и в Костромской области, режима повышенной готовности. В регионе создан оперативный штаб, который возглавляет губернатор области Сергей Ситников. Вчера, в день подписания указа, уже прошло первое заседание штаба.

- Поставлены задачи по обеспечению устойчивости экономики, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций. Дополнительных мер или ограничений для граждан на территории Костромской области не вводится. Прошу вас, уважаемые земляки, доверять только официальным источникам информации, - написал Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

В ведении штаба - вопросы усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, функционирования транспорта, коммуникаций, связи, объектов энергетики.