В Ярославль привезли чудеса света!

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А также миньонов, Марио и других известных персонажей. Все они собраны из конструктора и находятся в музее Легоу, который приехал в город и будет радовать жителей в ТЦ «Шоколад».

Детям и взрослым предлагают окунуться в мир конструктора и пройти весь путь - от начала создания всемирно известных кубиков до кубической тематики в современном мире.

«Внимание к деталям» - то, что пытаются привить детям и подросткам организаторы выставки через всевозможные интерактивные экспонаты, активности и мастер-классы. Внимание к деталям истории, деталям изображений и скульптур позволяют просмотреть созданный образ под непривычным углом.

- Каждый экспонат выставки - это не только прототип известного персонажа, героя или объекта, имеющего свою историю и ценность в мировой культуре. Многие из них уже поросли местными забавными случаями и даже легендами. Например, как морячок возле акулы, который был поставлен в честь мальчика, который пришел к нам на выставку и…, впрочем, там вам все расскажут, - говорят организаторы.

Управлять экскаватором, сделать собственную модель лего-рыбы и запустить ее в аквариум, попробовать свои силы на настоящих игровых автоматах, создать покадровый мультфильм, создать свое мыло или слайм, а может и настоящий световой меч - все это можно осуществить в музее Легоу.

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