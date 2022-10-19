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Кострома 19 октября 2022 14:20

Житель Костромской области застрелил полицейского из револьвера

Сотрудника полиции вызвали на семейный скандал
Полина Вачнадзе
Житель Костромской области, стрелявший в полицейского, заключен под стражу

Житель Костромской области, стрелявший в полицейского, заключен под стражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

64-летний житель села Георгиевское Костромской области заключен под стражу. Мужчину подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Преступление в небольшом селе, где, в принципе, все друг друга знают, произошло 15 октября. В одном из домов начался семейный скандал и жена дебошира вызвала полицию. На место выехали участковый и сотрудник комендантского взвода.

И вроде бы скандалиста удалось утихомирить, но по пути к патрульной машине мужчина вдруг выхватил оружие и выстрелил в полицейского. Ранение оказалось смертельным.

Сам дебошир с места преступления сбежал. Обнаружили его в заброшенном доме в лесополосе, после переговоров мужчина все же сдался.

Выяснилось, что стрелял он из револьвера, купленного где-то нелегально.

- Сейчас проводятся следственные действия, свою причастность к совершению преступления житель села не отрицает. В ближайшее время подозреваемому будут предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Происшествия: КРИМИНАЛ