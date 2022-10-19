В Иванове мужчина два месяца прятал от матери младенца

В Иванове приставы разыскали и вернули матери 9-месячного сына, который на протяжении всего этого времени жил с отцом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иванове приставы разыскали и вернули матери 9-месячного сына, который на протяжении всего этого времени жил с отцом.

Казалось бы, ничего страшного в этом нет. Однако по решению суда мальчик должен был остаться с матерью, но его 42-летний отец решил иначе. Он забрал у женщины ребенка и вместе с ним скрылся в неизвестном направлении.

Как потом выяснилось, все это время жил малыш в одной квартире с отцом и пожилой бабушкой. Ребенок не посещал поликлинику и ни разу за два месяца не был на улице, не дышал свежим воздухом. Отец не гулял с сыном, так как скрывал его от посторонних глаз.

Судебным приставам удалось разыскать горе-отца, но тот отказался говорить, где находится мальчик.

В отношении родителя были составлены протоколы, а ходе розыскных мероприятий сотрудникам УФССП по Ивановской области все же удалось установить место жительства ребенка.

- В результате длительных переговоров с должником, грамотных и оперативных действий судебных приставов ребенок передан матери в присутствии сотрудников полиции и представителей органов опеки и попечительства. Долгожданная встреча матери и ребенка состоялась, в настоящее время мальчик находится с мамой, которая долгое время не имела возможности даже обнять своего сына. Решение суда исполнено, розыскное дело прекращено, - рассказали в пресс-службе ФССП по Ивановской области.