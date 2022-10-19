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Общество19 октября 2022 10:06

Михаил Евраев: «Сокращения кадров проводятся не для экономии»

Губернатор Ярославской области пояснил, для чего будут проводиться сокращения штата чиновников
Полина Вачнадзе
Михаил Евраев пояснил, для чего нужны сокращения

Михаил Евраев пояснил, для чего нужны сокращения

Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА

Во время пресс-конференции, которая проходит сегодня, 19 октября, губернатор Ярославской области Михаил Евраев пояснил, для чего в органах власти будут проведены сокращения.

- Это делается не для экономии. Мы получим только дополнительные расходы из-за обязательных выплат тем, кого будем сокращать. Сокращения необходимы для достойного содержания госслужащих на областном и муниципальных уровнях, так как сейчас у них зарплата составляет примерно 18-20 тысяч рублей и специалистов не найти. При этом очень раздуты штаты, - сказал глава региона.

Сокращенным, по мере возможности, будет оказана помощь в дальнейшем трудоустройстве.

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