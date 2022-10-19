Михаил Евраев: «Сокращения кадров проводятся не для экономии»

Михаил Евраев пояснил, для чего нужны сокращения Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА

Во время пресс-конференции, которая проходит сегодня, 19 октября, губернатор Ярославской области Михаил Евраев пояснил, для чего в органах власти будут проведены сокращения.

- Это делается не для экономии. Мы получим только дополнительные расходы из-за обязательных выплат тем, кого будем сокращать. Сокращения необходимы для достойного содержания госслужащих на областном и муниципальных уровнях, так как сейчас у них зарплата составляет примерно 18-20 тысяч рублей и специалистов не найти. При этом очень раздуты штаты, - сказал глава региона.

Сокращенным, по мере возможности, будет оказана помощь в дальнейшем трудоустройстве.

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