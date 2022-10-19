Хранить традиции, создавать инновации: как развивается Ярославский медицинский университет

Александр ХОХЛОВ, исполняющий обязанности ректора Ярославского государственного медицинского университета. ФОТО предоставлено ЯГМУ

Исполняющий обязанности ректора Ярославского государственного медицинского университета (ЯГМУ), академик РАН, профессор Александр Хохлов – о том, как будет развиваться ЯГМУ.

Найти за пределами столиц медицинский вуз, который бы возглавлял академик РАН, довольно сложно. Однако исполняющий обязанности ректора Ярославского государственного медицинского университета (ЯГМУ) академик РАН, профессор Александр Хохлов эффективно совмещает сразу несколько функций – науку, образовательную практику и административную работу. При этом уникальным случаем он сам это не считает.

– Для Ярославского медицинского университета это не прецедент, – говорит Александр Хохлов. – Три десятилетия нашим вузом руководил академик Российской академии медицинских наук, а с 2014 года – академик РАН, профессор Юрий Васильевич Новиков, в настоящее время – Президент ЯГМУ.

Начиная со студенчества, профессиональная жизнь Александра Хохлова связана с Ярославским медицинским институтом, позже академией и университетом.

– Опыт в разных направлениях накапливался постепенно. Преподавательская и научно-исследовательская работа – в качестве профессора, а затем и заведующего кафедрой клинической фармакологии. Административные навыки на должностях декана лечебного факультета, помощника ректора по инновационной деятельности и проректора по развитию. Конечно же, сейчас все задачи разворачиваются в ином масштабе, но это – неизбежный этап роста, переосмысления своего опыта, – отмечает исполняющий обязанности ректора ЯГМУ.

Многолетний опыт

О достижениях вуза свидетельствует стабильно высокий конкурс не только на лечебный и педиатрический факультеты, но и по всем направлениям специалитета, включая медицинскую биохимию, стоматологию, клиническую психологию. Выполнены показатели целевого приема по программам специалитета.

– В работе с абитуриентами мы стараемся опираться на многолетний опыт профессионально-ориентационной работы. В ЯГМУ успешно работают медико-биологическая школа (МБШ), подготовительные курсы для школьников. Университет активно сотрудничает с СОШ им. В.В. Терешковой г. Ярославля. Открыты специализированные классы в школах Рыбинска, Ростова, Сергиева-Посада. Проводятся олимпиады и конкурсы, в том числе олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки», научная конференция школьников «Открытие», – объясняет Александр Хохлов.

Для большинства первокурсников поступление в ЯГМУ – это результат многолетней целенаправленной подготовки. В то же время есть определенный процент поступивших, не всегда достаточно представляющих специфику обучения в медицинском вузе.

– Для решения этой задачи в ЯГМУ создан Центр социального и психологического сопровождения обучающихся. Одной из задач сотрудников Центра является помощь в адаптации студентов младших курсов, предупреждение и коррекция проблемных ситуаций в учебе. В этом смысле мы не завершаем профессионально-ориентационную работу после поступления вчерашнего школьника, а продолжаем ее с нашими обучающимися, – рассказывает исполняющий обязанности ректора.

Большой потенциал

Как бы Александр Хохлов охарактеризовал сегодняшний день вуза? Он твердо убежден: в медицинском образовании традиции никогда не мешали энергичному развитию. И ЯГМУ – не исключение.

– Готовность профессорско-преподавательской корпорации нашего университета к решению актуальных задач, стоящих перед вузом, очевидно, проявляется в заинтересованности, с которой обсуждаются и воплощаются новые идеи, – подчеркивает он. – В качестве примера можно привести работу по развитию международного сотрудничества с дружественными странами в сфере образования и науки. Однозначно, научный, творческий потенциал коллектива сейчас высок!

Исполняющий обязанности ректора ЯГМУ рассказывает, что в структуре университета успешно работает Институт непрерывного профессионального образования. Ежегодно повышение квалификации и профессиональную переподготовку проходят около 10 тысяч слушателей. В планах – освоение программ по инновационным направлениям современной науки, в частности, по медицинской информатике.

– Недавно подписано соглашение о расширении сотрудничества в сфере здравоохранения и образования между нашим университетом и Сбербанком, предусматривающее проведение совместных исследований, образовательных и научно-исследовательских проектов, создание центра цифровых компетенций и подготовка кадров по профессиональным образовательным программам, – добавляет Александр Хохлов.

Для Александра Хохлова ЯГМУ не только и не столько место работы, но и живая, динамичная и близкая мне по духу творческая среда. Фото предоставлено ЯГМУ

Творческая среда

Что все это значит на деле? За примерами далеко ходить не надо. Так, ЯГМУ внес значительный вклад в борьбу с пандемией COVID-19.

– В последние годы вуз наравне с нашими коллегами столкнулся с вызванной новыми эпидемиологическими реалиями необходимостью активно включаться в работу по противодействию коронавирусной инфекции. Оценивая, насколько в этом нам помог накопленный опыт в области клинических исследований лекарственных средств, можно назвать его в своем роде передовым. Многое силами коллектива ЯГМУ сделано с опережением для обеспечения непрерывности проведения этической экспертизы в условиях пандемии COVID-19, – подчеркивает Александр Хохлов.

Развитие этих процессов, по его словам, должен обеспечить созданный на основе фармацевтического факультета Институт фармации.

Александр Хохлов верит, что главные события в жизни университета еще впереди.

– Для меня ЯГМУ не только и не столько место работы, но и живая, динамичная и близкая мне по духу творческая среда, отмеченная целостностью устремлений к достижениям в самых разных направлениях преподавания, науки, медицинской и фармацевтической практики. От каждого, кто сейчас связывает свою жизнь с университетом, зависит, в каком направлении пойдет это движение. Хочется думать, что уже в ближайшем будущем мы увидим результаты наших совместных решений, общей работы коллектива по развитию Alma mater, – резюмирует исполняющий обязанности ректора ЯГМУ Александр Хохлов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Качество образовательного процесса неразрывно связано с уровнем организации в вузе исследовательской работы, что в свою очередь предполагает наличие клинической базы. В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности передачи ЯГМУ одной из медицинских организаций Ярославля в качестве университетской клиники. Во всяком случае, при обсуждении такого проекта нужно исходить из реальной пользы для всех заинтересованных сторон: города, пациентов, университета. Наша цель – усиление практической подготовки студентов, максимальное привлечение их к решению приоритетных задач, стоящих перед региональным здравоохранением, – говорит исполняющий обязанности ректора Ярославского государственного медицинского университета Александр ХОХЛОВ.

НАША СПРАВКА

Александр Хохлов – автор около 500 научных работ, 22 монографий, 33 учебников и учебных пособий, 11 патентов на изобретение. Подготовил 30 кандидатов и 10 докторов наук.

НА ЗАМЕТКУ

Александр Хохлов является главным редактором журнала «Медицинская этика». Под эгидой этого издания ведется широкая научная и просветительская работа.

– Вопросы медицинской этики входят в сферу моих профессиональных интересов как председателя Совета по этике при Министерстве здравоохранения России, – отмечает он. – Нужно отметить, что для развития исследований в области медицинской этики в ЯГМУ достаточна сильная база не только в отношении налаженной экспериментальной практики, работы университетского Совета по этике, но и в гуманитарно-теоретическом аспекте. Не могу с уверенностью сказать, насколько это характерно для медицинских вузов в целом, но на теоретических кафедрах ЯГМУ работают четыре штатных доктора наук по гуманитарным направлениям, занимающиеся проблемами истории медицинской науки, философии, социальной культурологии, биоэтики.