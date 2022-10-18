В Ярославле за хищение денег осудили бывших спортивных чиновников

Зал суда Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле двум бывшим спортивным чиновникам вынесли приговор в Заволжском районном суде. Они признаны виновными в хищении крупной суммы денег.

Судом установлено, что один из злоумышленников, будучи начальником отдела спорта департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, подговорил начальника отдела организации культурных и спортивных мероприятий «Регионального центра спортивной подготовки» похитить деньги, которые были выделены на проведение третьего этапа международного хоккейного матча.

Сказано – сделано. В феврале 2019 года между «Региональным центром спортивной подготовки» и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на 1,1 миллиона рублей. Согласно этому контракту, последний должен был предоставить различные услуги по приему иностранной спортивной делегации. Однако ничего подобного не произошло. Деньги попали в руки злоумышленников.

В пресс-службе Ярославского областного суда сообщили, что начальника отдела департамента приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных и муниципальных органах, на срок 2 года 6 месяцев. Начальнику отдела спортивного центра дали 4 года условно и также на 2 года 6 месяцев лишили права занимать должность в государственных органах.

- Удовлетворены исковые требования департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, с осужденных солидарно взыскано в счет возмещения ущерба 952440 рублей, - добавили в пресс-службе регионального суда.