Разбитые стекла автобуса. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле потратили 116 тысяч рублей на восстановление стекол общественного транспорта после вандалов. Об этой сумме рассказали в мэрии города.

- По калькуляции стоимости восстановления разбитых стекол: всего на сумму 116 194,16 рублей, - уточнили в мэрии Ярославля.

Напомним, что инцидент с обстрелом автобуса неизвестными случился неделю назад.

ЧП произошло на остановке «Речной порт» в сторону Липовой горы. Полиция разбирается в произошедшем.