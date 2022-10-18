Разбитые стекла автобуса. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте
В Ярославле потратили 116 тысяч рублей на восстановление стекол общественного транспорта после вандалов. Об этой сумме рассказали в мэрии города.
- По калькуляции стоимости восстановления разбитых стекол: всего на сумму 116 194,16 рублей, - уточнили в мэрии Ярославля.
Напомним, что инцидент с обстрелом автобуса неизвестными случился неделю назад.
ЧП произошло на остановке «Речной порт» в сторону Липовой горы. Полиция разбирается в произошедшем.