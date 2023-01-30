Труп в чемодане нашли на мусорном заводе в Костроме

Чемодан с трупом внутри нашли на костромском мусорном заводе. ФОТО: СКР по Костромской области

Жуткую находку обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего предприятия Костромы. 28 января им на глаза попался большой чемодан, а в нем лежало тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Не паникуя, работники полигона сразу же обратились в правоохранительные органы.

Установить личность зверски убитого мужчины следователям не составило труда. А дальше ниточка потянулась и привела к его приятелям.

Выяснилось, несколько мужчин приехали в Кострому на заработки и остановились в квартире у знакомого. В один из дней января они устроили застолье.

- В ходе возникшего конфликта 37-летний подозреваемый, житель Кохмы, несколько раз ударил ножом 42-летнего потерпевшего, - рассказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

Тело убитого собутыльники убрали с глаз долой в ванную комнату, а сами, как ни в чем не бывало, продолжили застолье. Только через несколько дней мужчины вспомнили о трупе, спрятали его в чемодан и вынесли в мусорный контейнер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос об аресте главного подозреваемого. В ближайшие дни мужчине будет предъявлено обвинение.