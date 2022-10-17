Жительницу Ростова, которая выбросила свою дочь из окна, приговорили к пяти годам колонии

Женщина выбросила ребенка с третьего этажа Фото: СУ СКР по Ярославской области

26-летняя жительница Ростова признана виновной в покушении на убийство собственной дочери.

Напомним, что в октябре прошлого года, находясь в квартире на улице Первомайской в Ростове, женщина, руководствуясь внутренними убеждениями, решила лишить жизни собственную 4-летнюю дочь.

Она напоила малышку отравой для насекомых. Поняв, что это не подействовало, она взяла ребенка на руки и выбросила из окна третьего этажа.

- При этом, преступные действия обвиняемой не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как потерпевшая была обнаружена прохожими, и экстренно доставлена в реанимационное отделение ГБУЗ ЯО «Ростовская центральная районная больница», где ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, ввиду чего, смерть малолетней не наступила, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.